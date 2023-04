Parken Drachten: geweld, drugs en vechtpartijen

wo 19 april 2023 10.25 uur

DRACHTEN - Een hartekreet van bijna tien minuten, vol emotie en vuur, in rap tempo uitgesproken. Corrie Mengerink uit Drachten kwam met een litanie over de teloorgang van de drie parken in haar woonplaats.

Het Thalenpark, Van Haersmapark en het Reidingpark zijn verworden tot oorden, waar relschoppers en drugsdealers niks hebben te vrezen, terwijl omwonenden er nauwelijks meer durven te komen.

De omwonenden houden zaterdag 29 april 2023 daarom een 'vreedzame demonstratie'. "Met angst en beven zien we de zomer tegemoet", hield Mengerink de raadsleden tijdens de vergadering van Het Plein in Smallingerland dinsdagavond voor.

Al jaren ondervindt zij, samen met omwonenden en bezoekers van het park, grote last van asociale en relschoppende jongeren. "Zij bevinden zich ín de parken en wij staan buiten. Dat mag toch niet zo zijn. We hebben al eerder aangeklopt, maar na al die jaren zijn we er nu wel klaar mee. We zijn hier om gehoord te worden."

Mengerink somde een lange rij aan overlastgevende zaken op: de handel in drugs, glas op de paden en in het gras, kapotte bierflesjes, vechtpartijen, geschreeuw, vuurwerkbommen, vernieling aan de bestaande en pas opgeknapte groenvoorzieningen, het roven van planten. Zelf is Mengerink in haar scootmobiel aangereden, bespuugd en uitgescholden.

De bedreiging hield op toen haar grootste hond zijn tanden liet zien. Een andere bezoeker werd door een groep jongeren ingesloten, bedreigd en uitgescholden toen hij ze vermaande op het moment dat ze bierflesjes op eendjes gooiden. "Zal ik je de vijver intrappen, ouwe", kreeg de man naar zijn hoofd geslingerd.

Jongen vijver ingetrapt

"Vechtpartijen, waar jonge kinderen bij zijn. Zo'n dertig jongeren die een paar jongens mishandelden. Eén van hen werd de bosjes ingeslagen. De jongen was compleet overstuur. Hij was beroofd van zijn spullen en de vijver ingegooid – in de winter", aldus Mengerink, die de knaap mee naar huis nam om bij te komen.

Chilloutplek

De overlast speelt al jaren. De gemeente heeft in 2016 het Slingepark en Thalenpark als vaste chilloutplekken voor jongeren aangewezen. Na een aantal proeven in de jaren ervoor mochten ze door de week tot half een in het weekend tot hooguit een uur daar zijn.

Grote groepen jongeren verblijven er nu ook door de week. Mengerink: "Ik heb al zo vaak de politie gebeld, maar er wordt niks ondernomen, nul, nada."

De omwonenden van het Reidingpark hebben dezelfde ervaring. "Het is niet veilig in de parken", constateerde buurtbewoner V. Muilaert. Ze trekt samen met Corrie Mengerink op om de krachten te bundelen en gehoor bij de gemeente Smallingerland te krijgen. Vanuit het keukenraam heeft ze vol zicht op de handel in drugs. "Voor de drugsdealers is geen andere plek in Drachten en daarom komen ze naar de parken, zeker in de zomer."

Mensenpoep

Voor de omwonenden is het Reidingpark niet meer aantrekkelijk om te komen, aldus Muilaert, die ook al mensenpoep heeft aangetroffen. Samen met Mengerink pleit ze voor openbare toiletten met duidelijke richtingwijzers er naar toe, maar ook verlichting, aanpak van de vervuiling, vuilnisbakken en een avondklok. Ook voorzieningen als picknickbanken, zitbanken, een fontein, jeu de boulesbaan en sportvoorzieningen zijn welkom.

Geen aangifte meer

"We hebben de illusie laten varen dat we zonder handhaving en hulp van politie het probleem kunnen oplossen", aldus Mengerink. Later op de avond hield burgemeester Jan Rijpstra de raadsleden voor dat bij overlast vooral aangifte gedaan moet worden. Daarmee

worden zaken vastgelegd.

