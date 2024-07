Nieuw gemeentebestuur Noardeast-Fryslân in de maak

Auke Iedema do 25 juli 2024, 21.45 regionaal do 25 juli 2024, 21.45

DOKKUM - De eerste stappen zijn gezet richting een nieuw gemeentebestuur in Noardeast-Fryslân. Jornt Ozenga, die als verkenner was aangesteld om de politieke situatie in kaart te brengen, heeft donderdagavond zijn aanbevelingen gepresenteerd.

Na constructieve gesprekken met de verschillende fracties ziet Ozenga een haalbare optie voor een nieuwe coalitie bestaande uit FNP, Gemeentebelangen, CDA en de ChristenUnie. De vorige coalitie klapte toen S!N eruit stapte vanwege het rommelige AZC dossier.

Een hereniging met S!N wordt als onhaalbaar beschouwd vanwege verstoorde onderlinge verhoudingen. S!N gaf aan dat een hernieuwde samenwerking alleen mogelijk zou zijn na indringende gesprekken over deze verhoudingen, waarbij het initiatief bij FNP zou moeten liggen​​. GBNF wees hernieuwde samenwerking met S!N af, terwijl FNP aangaf dat een dergelijke poging zeer moeilijk zou zijn​​.

Nieuwe coalitie

Ozenga benadrukt in zijn eindverslag dat stabiliteit en continuïteit essentieel zijn voor de resterende raadsperiode. Hoewel de weg naar deze nieuwe coalitie niet zonder uitdagingen is, gelooft hij dat deze combinatie de beste kansen biedt voor een stabiel bestuur. Er moeten nog gesprekken plaatsvinden over de samenwerking en onderlinge verhoudingen, maar de basis voor deze nieuwe coalitie lijkt aanwezig.

Aanbevelingen

De verkenner adviseert om na het zomerreces een informateur te benoemen die de mogelijkheden voor een coalitie tussen FNP, Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie nader onderzoekt. Dit nieuwe bestuur zal zich onder andere richten op de energietransitie, de financiële toekomst van de gemeente en het azc-dossier.

AZC in coalitieakkoord

Het azc-dossier is één van de belangrijkste onderwerpen die in het coalitieakkoord aangepakt moeten worden. Alle fracties willen hier constructief over praten om tot nieuwe afspraken te komen​​.