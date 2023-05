Actieplan overlast parken Drachten over twee weken klaar

wo 10 mei 2023 14.00 uur

DRACHTEN - SP, PvdA en D66 in Smallingerland moeten hun huiswerk voor de aanpak van overlast in drie parken opnieuw doen. Het ingediende initiatiefvoorstel was niet voldoende om het college over de streep te trekken.

Over twee weken willen de partijen het werk klaar hebben. Doel is om een actieplan klaar te stomen, waarmee het Thalenpark, Reidingpark en Van Haersmapark veilig en toegankelijk voor alle gebruikers wordt. Dat laatste is volgens omwonenden nu absoluut niet het geval.

Een meerderheid van de gemeenteraad vindt een actieplan voor alleen de drie parken overbodig. In een uitgereide reactie vertellen burgemeester en wethouders dat op tal van fronten al aan het verbeteren van de situatie wordt gewerkt, zo werd tijdens de vergadering van Het Debat dinsdagavond in Smallingerland verduidelijkt.

De gemeente werkt aan plannen op het gebied van onder andere veiligheid, parkrenovatie en voor het centrum. Daarin worden de parken ook meegenomen.

"We doen ook al veel aan de problemen", reageerde wethouder Maria le Roy. Elke dag ruimen medewerkers van de gemeente de rotzooi in de parken op. Ook meldingen over kapotte verlichting worden zo snel mogelijk opgepakt. De opmerking van de wethouder dat geen beleid op incidenten wordt gemaakt, deed Sandra de Jong-Snip (ELP) verzuchten dat de problematiek al tien jaar speelt en van incidenten geen sprake is.

Papiertje

Wethouder Le Roy vindt dat bewoners zelf ook initiatieven mogen nemen om de overlast terug te dringen. Overlast terugdringen kost tijd en inspanning, aldus de wethouder. Politie, het maatschappelijk werk en ook andere betrokken partijen kunnen daarin een belangrijke rol spelen.

Vanzelfsprekend

SP-raadslid Jamal Al Sarizei het vreemd te vinden dat hij samen met PvdA en D66 een initiatiefvoorstel voor de drie parken moet indienen. "Voor een overheid moet dat vanzelfsprekend zijn. Het gaat om de veiligheid van onze bewoners, een schone en veilige plek voor iedereen. Mensen moeten er zich prettig voelen." Maarten Noordhoff (PvdA) vulde hem aan. Volgens hem functioneren de drie parken niet of nauwelijks voor alle doelgroepen als het om veiligheid gaat.