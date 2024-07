SOA festival zoekt vernielers van ijscokar

regionaal wo 24 juli 2024, 14.44

SURHUIZUM - De organisatie van het SOA festival in Surhuizum is op zoek naar drie mannen. Zij staan op camerabeelden waarop ze vrijdagnacht 13 juli om 2.10 uur een ijscokar vernielen.

De ijscokar was door SOA gehuurd. De kar werd omgegooid en vernield. Daarna werden de stekkers van de verlichting eruit getrokken.

"Onder meer de inhoud van de ijscokar is omdat de koeling door het kantelen is uitgevallen als verloren te beschouwen. Een flinke strop dus." zo laat de organisatie weten op Facebook.

De heren krijgen een week de kans op zich te melden en de schade met de organisatie af te handelen. Het vandalisme is vastgelegd op de camera. "Eén van de heren was gekleed in opvallend rode/oranje bovenkleding. De andere twee in grijs/zwart." Als de dader(s) zich niet melden dan wordt er aangifte gedaan bij de politie.