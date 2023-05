Initiatiefnemers protestactie Reidingpark willen gehoord worden

za 29 april 2023 15.10 uur

DRACHTEN - Schone, toegankelijke en veilige parken voor iedereen. Dat is het doel van een actiegroep die zaterdagmiddag een protestactie organiseerde in het Reidingpark in Drachten. Met potten, pannen en fluitjes lieten de mensen die op de actie waren afgekomen letterlijk van zich horen.

Aanleiding voor de protestactie was de grote hoeveelheid klachten van omwonenden van Het Thalenpark, Van Haersmapark en het Reidingpark. Joan Centiago is een van de initiatiefneemster van deze actie. Zij begon een jaar geleden een Facebookpagina voor het Reidingpark. Inmiddels telt de pagina zo’n 300 leden.

Behalve Centiago sprak ook mede-organisator Voke Muijlaert de mensen toe. "Het gezamenlijk doel is veiligheid en toegankelijkheid van de parken." Ze riep de gemeente op om eindelijk eens in actie te komen tegen de vervuiling en de overlast.

Overlast door jongeren

De huidige situatie in de parken is voor veel mensen een doorn in het oog. "Met angst en beven zien we de zomer tegemoet", vertelde buurtbewoner Mengerink tijdens de raadsvergadering op dinsdag 18 april. Al jaren is er volgens omwonenden van de drie parken in Drachten overlast door asociale en relschoppende jongeren. Zo ligt er in de parken vaak rommel in het water en op de paden, worden er dingen gesloopt en worden mensen geïntimideerd.

Drugshandel

"Voor de drugsdealers is geen andere plek in Drachten en daarom komen ze naar de parken, zeker in de zomer" constateerde Voke Muijlaert. Zij is een van de buurtbewoners. Vanuit haar keukenraam heeft zij zicht op een van de parken. Ondanks dat het Reidingpark het meest verlicht is vindt de meeste drugsoverlast plaats in dit park, zo lieten de burgemeester en wethouders destijds tijdens de vergadering weten.

Protestactie

In het Reidingpark waren zaterdagmiddag voor de protestactie bankjes neergezet, was er live muziek en waren er sprekers. Daarnaast was er voor de kinderen een springkussen. Tientallen mensen kwamen een kijkje nemen bij deze actie.

