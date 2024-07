Anonieme tips leiden tot vijf aanhoudingen in drugszaak

regionaal vr 26 juli 2024, 11.47

DRACHTEN - Dankzij meerdere anonieme tips heeft de politie vijf mensen aan kunnen houden op verdenking van handel in drugs. Het gaat om drie mannen uit Drachten (59, 49 en 44 jaar oud), een 52-jarige man uit Oosterwolde en een 43-jarige Groninger. Zij werden aangehouden in een woning.

Onderzoek na tips

De politie was naar aanleiding van de anoniemen meldingen een onderzoek gestart. Het vijftal zou handelen in verdovende middelen vanuit een woning in Drachten. Daarom werd er een instap gedaan in de woning met ondersteuning van ondersteuningsgroep Noord-Nederland.

Drugs in woning

Na de aanhouding werd de woning doorzocht en troffen de agenten allerlei drugs en drugsgerelateerde goederen aan. Het gaat een om een hoeveelheid hard- en softdrugs, contant geld en middelen die gebruikt worden voor de handel in drugs. Daarnaast werd ook een stroomstootwapen gevonden. Alles is door de politie in beslag genomen.

Meer aanhoudingen

Volgens de politie zijn de anonieme meldingen van cruciaal belang geweest in deze zaak die leidde tot de aanhoudingen. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen in deze zaak zullen volgen.