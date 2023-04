Plan voor terugdringen overlast parken Drachten

wo 19 april 2023 16.00 uur

DRACHTEN - De reeks aan klachten over drie parken in Drachten vergen volgens omwonenden ferme stappen van gemeente, politie en andere partijen. Ze deden hun beklag dinsdagavond tijdens de vergadering van Het Plein, waarin een initiatiefvoorstel van SP, PvdA en D66 aan de orde kwam.

Het Thalenpark, Van Haersmapark en Reidingpark moeten wat de fracties betreft \'aantrekkelijke groene stadsoases’ worden.



De drie raadsfracties dringen aan op een integraal plan op het gebied van veiligheid, verlichting, toezicht en toegankelijkheid. Samen met bewoners en betrokken partijen willen ze aan de slag. De jarenlange overlast door jongeren, die omwonenden flink de keel uithangt, moet worden teruggedrongen.

Samen met jongerenwerkers van de stichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS) en zorg- en welzijnsorganisatie Carins moeten daarin stappen worden gezet, liet burgemeester Jan Rijpstra dinsdagavond weten.

Negatieve spiraal

In een uitgebreide reactie vertellen burgemeester en wethouders dat "de parken opnieuw te maken hebben met verwaarlozing en verloedering. Er zijn verschillende incidenten geweest. Direct daaraan gekoppeld hangt het gevoel van onveiligheid. Dit heeft tot gevolg dat de parken minder goed gebruikt worden en in een negatieve spiraal terecht komen".

Aangifte helpt "nul, nada"

De oproep van burgemeester Rijpstra om vooral aangifte te blijven doen van incidenten, viel verkeerd bij de raadsleden die eerder op de avond bij de vergadering van Het Plein waren geweest. Zij hadden Corrie Mengerink namens de buurtbewoners in een gloedvol betoog horen zeggen dat aangifte bij de politie niets helpt: "Nul, nada."

Rijpstra aarzelde even met zijn reactie. "Het zou zo moeten zijn dat de bewoners van de politie een terugmelding krijgen. Aangifte is in elk geval nodig, zodat we weten wat er gebeurt. Met de registratie van de incidenten krijgen we inzicht in de problematiek."

Jongerenwerkers

Een warm pleidooi hield Rijpstra voor de inzet van jongerenwerkers. "Preventie is belangrijk. Jongerenwerkers kunnen een heel goede invloed op dergelijke situaties hebben. Samen met handhavers en de gemeente moeten we die inzet goed afstemmen." Op de opmerking van de burgemeester dat er ook extra geld naar jongerenwerk moet, kwam vanuit de raad de opmerking dat de vergoedingingen voor Carins en MOS dit jaar niet geïndexeerd zijn.

Eerdere maatregelen

In de reactie van burgemeester en wethouders wordt een trits aan maatregelen gemeld, die in de afgelopen jaren zijn getroffen. Het snoeien van bosschages en aanbrengen van lage beplanting in het Reidingpark is er een van. Doel is om die openheid het gevoel van veiligheid te vergroten. Samen met bewoners zijn die stappen gezet. Ook in het Thalenpark en Reindingpark zijn vanwege het veiligheidsgevoel ook veel vaste planten geplant. Het Van Haersmapark is het laatste project uit het 'Parkensnoer' dat straks nog wordt gerenoveerd.

Reidingpark

Het Reidingpark is als enige park in Drachten goed verlicht. Toch wordt in dit park de meeste (drugs-)overlast ervaren, aldus burgemeester en wethouders. "Door de aanwezigheid van meer mensen in het park na zonsondergang bestaat de kans dat onder andere hondenpoep makkelijker blijft liggen en er meer afval in de parken verspreid wordt. Waardoor het park overdag minder aantrekkelijk wordt voor recreatief gebruik."

In het Thalenpark en Reidingpark zijn toen bij de renovatie al voorzieningen gemaakt om

culturele en maatschappelijke initiatieven mogelijk te maken. Zo is er in het Thalenpark

een podium en in het Reidingpark kan de 'berg' als tribune worden gebruikt. Ook zijn er

voorzieningen als elektra en water beschikbaar. In het Thalenpark worden regelmatig

activiteiten georganiseerd, in het Reidingpark wordt daar minder gebruik van gemaakt.

Dagelijks afval ophalen

Team Schoon van de gemeentelijke buitendienst is dagelijks actief om het afval op te halen en de parken zo goed mogelijk schoon te houden. De overlastlocaties zijn volgens burgemeester en wethouders in beeld bij de gemeentelijke handhavers. Asls het qua tijd en planning lukt nemen de Boa’s de parken op route mee.

De verlichting in de parken worden om 22.30 uur uitgeschakeld, zodat het rustig in het park wordt en de geluidsoverlast voor omwonenden én de dieren wordt beperkt.

