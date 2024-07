Eetcafés van De Lachende Koe failliet verklaard

24 juli 2024

DRACHTEN - De eetcafés van De Lachende Koe in Drachten en Leeuwarden zijn dinsdag door de rechtbank failliet verklaard. Het faillissement werd door het bedrijf zelf bekendgemaakt op Facebook.

"Met pijn in ons hart moeten wij meedelen dat ons restaurant De Lachende Koe failliet is verklaard. Dit betekent dat we genoodzaakt zijn onze deuren te sluiten." aldus het team van De Lachende Koe.

"We willen onze gasten en ons personeel bedanken voor het vertrouwen en de steun die we hebben ontvangen. Jullie hebben van De Lachende Koe een bijzondere plek gemaakt, en daar zijn we dankbaar voor."

Stijgende kosten

​Volgens de Leeuwarder Courant zijn de stijgende kosten de oorzaak van het faillissement. Naast stijgende personeelskosten gingen de inkoopprijzen ook omhoog. De Lachende Koe was lange tijd een plek waar je voor relatief weinig geld gezellig uit eten kon gaan.

Toezicht

Het eetcafé in Drachten werd vorige maand nog onder verscherpt toezicht gesteld door de NVWA. Een inspecteur constateerde onregelmatigheden op het gebied van hygiëne, de plaagdierbeheersing en de juiste omgang met voedsel.