Taakstraffen voor zowel Pieter als ex zwager Paul

vr 09 december 2022 13.55 uur

LEEUWARDEN - De 41-jarige Pieter Weening uit Kootstertille en 32-jarige Paul H. uit Augustinusga zijn vrijdag door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot resp. een taakstraf van 80 uur (waarvan de helft voorwaardelijk) en 60 uur.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden resp. een taakstraf van 120 uur en 60 uur.

Kerstdiner

Het kerstdiner liep vorig jaar volledig uit de hand bij Pieter thuis. De schoonfamilie kwam over de vloer en er waren over de hele dag de nodige biertjes genuttigd. Rond middernacht gaf Paul H. zijn toenmalige zwager Pieter een vuistslag.

De aanleiding betrof een meningsverschil over de opvoeding van de kinderen. Paul liet twee weken geleden aan de politierechter weten dat juist Pieter helemaal was geflipt en dat hij de 'duivel in zijn ogen' had. De vuistslag hij had hij wel bekend. Als 'drie wilde stieren' was zijn schoonfamilie juist op hem afgekomen, zo verklaarde Pieter. Hij dreigde op zijn beurt met een fles in zijn hand, later in de nacht had hij ook dreigende bewegingen gemaakt met een mes uit de keukenla.

Gedeeltelijke vrijspraak

Pieter kreeg een gedeeltelijke vrijspraak. Als eerste komt de politierechter tot vrijspraak van de langdurige mishandeling van zijn toenmalige vriendin. Daar is geen bewijs voor. Ook vindt de rechter dat Pieter zich in het begin van de schermutselingen kon beroepen op noodweer nadat hij de vuistslag kreeg van Paul. In de hal belde Pieter vervolgens 112 en hij ging daarna wel weer terug de woonkamer in. Dat had hij niet moeten doen. "Hij heeft toen willens en wetens op agressieve wijze de confrontatie gezocht met Paul. De verdachte kon toen geen beroep meer doen op noodweer." aldus de politierechter.

Dreigend taal

Dat hij zich dreigend uitliet tegen de aangevers bleek ook uit het feit dat hij naar agenten riep om een wapen om ze dood te schieten. De bedreiging met het mes werd ook bewezen verklaard. Nadat Pieter na zijn bezoek aan de eerste hulp in Leeuwarden rond 3.10 uur terug kwam bij zijn woning was de schoonfamilie nog steeds aanwezig om spullen uit de woning te halen. In zijn huis pakte Pieter op een zeker moment een mes uit de keukenla en maakte stekende bewegingen. De politierechter: "De verdachte kon zijn woede niet beheersen en dat had gezien het tijdsverloop wel van hem verwacht kunnen worden..." De rechter gaat in deze situatie uit van de verklaring van Paul. Pieter had beweerd dat hij het mes had gepakt toen Paul de de deur intrapte om het huis te kunnen betreden.

Vrijspraak voor intrappen deur

Paul vertelde dat hij via het raam had gezien dat Pieter een mes pakte. Hij hoorde zijn zus schreeuwen. Hij trapte daarop de deur in om binnen te komen omdat hij bang was dat Pieter iemand iets zou aandoen. Voor het intrappen van de deur werd Paul vrijgesproken. "Op moment van intrappen was er sprake van een onmiddellijke dreigende aanranding van zijn zus." Hij handelde op dat moment uit noodweer volgens de rechter.

Eerste verklaring bij politie

De vuistslag van Paul, waar alles mee begon, werd hem wel toegerekend. "De verdachte vertelde eerst dat hij de opmerkingen van Weening richting zijn zus te ver vond gaan en dat zijn lontje knapte en hierop heeft geslagen." Hieruit blijkt dat het niet een noodweer situatie was. Hoewel hij later zijn verklaringen bij de politie heeft genuanceerd, houdt de politierechter vast aan zijn eerste verklaring. Deze verklaring wordt als meest betrouwbaar gezien omdat hij deze direct na het incident aflegde bij de politie.

Gebroken kaak

De politierechter overweegt verder dat de gebroken kaak paste bij het slaan van de vuist tegen de kaak. "Door zijn handelen is de hele situatie in die nacht geëscaleerd." Pieter had bovendien gezegd dat hij het knappen van zijn kaak heeft gehoord.

Blijvend letsel

Door de mishandeling liep Pieter een gebroken kaak en blijvend letsel op. De ex vriendin van Pieter kreeg verder nog een immateriële schadevergoeding van 300 euro toegewezen. Er was veel meer gevraagd maar deze vorderingen werden niet toegewezen omdat Pieter daarvoor is vrijsproken.