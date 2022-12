Eis: taakstraf van 60 uur voor kaakslag bij Pieter W.

vr 25 november 2022 13.29 uur

LEEUWARDEN - Officier van Justitie Remco Joustra eiste vrijdag 60 uur taakstraf tegen de 32-jarige Paul H. uit Augustinusga. Hij wordt verdacht dat hij Pieter W. uit Kootstertille een gebroken kaak heeft geslagen.

In de vroege ochtend van Tweede Kerstdag van 2021 liep een kerstdiner in het huis van Pieter W. helemaal uit de hand. Paul liet bij politierechter Marlies Spooren weten dat er die avond al een gespannen sfeer in. Net voordat de hele schoonfamilie zou vertrekken, sloeg de vlam in de pan. Zijn zwager Pieter zou geflipt hebben. "De tafel werd aan de kant gezet en hij kwam dreigend op mijn zus (zijn toenmalige vriendin red.) af. Ik moest er heen om hem tegen te houden." zo liet Paul weten.

'Met duivel in de ogen'

Op een zeker moment deelde Paul een vuistslag uit aan Pieter. "Met de duivel in de ogen" zo was Pieter op zijn zus afgekomen. "Ik werd zodanig weggedrukt dat ik heb geslagen" Pieter liep daarbij een gebroken kaak op en hij moest er later meerdere keren aan geopereerd worden. Door deze mishandeling heeft hij er blijvend letsel aan over gehouden. Vooraf aan deze escalatie wilde Pieter dat iedereen weg zou gaan nadat er een discussie ontstond over de opvoeding van de kinderen. De familie was dat overigens al van plan want hun auto stond met al met draaiende motor te wachten.

Over de bank

In de hal zonderde Pieter zich even af om de politie te bellen. "Hij komt daarna terug de woonkamer in en zoekt dan de confrontatie op met mij" zo vertelde Paul. "Hij kwam op mij aanvliegen dat ik nu moest vertrekken, maar dat waren wij ook al van plan..." Ze duikelden over de bank en er ontstond opnieuw een worsteling.

Rechter Spooren wilde weten of hij nog nagedacht had om de woning te verlaten. "Zeker, ik moest met de anderen meerijden, er was nog zo'n hectiek en ik wilde mijn zus ook graag mee hebben.... Hij was nogal dreigend de hele tijd, ik durfde de woning niet te verlaten omdat ik bang was dat hij anderen zou aanvallen."

Geen autosleutels

Nadat de politie langs was geweest en verklaringen had opgenomen, ging Pieter met zus naar het ziekenhuis en is de schoonfamilie aanvankelijk vertrokken. Ze zijn daarna teruggekomen omdat de vriendin van Pieter geen autosleutels had. "We hebben met zijn allen de spullen gepakt en toen zouden we weg gaan. Op dat moment kwam Pieter terug....."

Mes in keuken

Omdat er geen chirurg aanwezig was in het ziekenhuis, kon het slachtoffer diezelfde avond nog niet geopereerd worden. Even na drie uur 's nachts ontstond opnieuw een confrontatie. Paul stond buiten en zag door het raam dat Pieter een mes pakte uit een keukenla terwijl zijn zus ook binnen zou zijn. Hij trapte daarop een deur in om binnen te komen.

Eis: 60 uur taakstraf

Officier Remco Joustra eiste een taakstraf van 60 uur voor de vuistslag. "Ook al lopen spanningen hoog op, dan zorg je ervoor dat de partijen uit elkaar worden gehaald of dat je het met woorden oplost, niet met vuist." Het tweede feit, de ingetrapte deur, vond de officier niet bewezen. "Paul ziet de dreiging met het mes en dat noodzaakt hem daartoe om de deur in te trappen. De wederrechtelijkheid ontbreekt daaraan."

Verzoek tot vrijspraak

Raadsvrouwe Jessica Versluis verzocht de rechtbank om voor beide zaken haar client vrij te spreken. Voor de vuistslag deed ze een beroep op noodweer. "Mijn cliënt vermoedde dat hij iemand iets wilde aandoen. Hij zou een vuistslag geven en daarop reageerde hij en gaf hem de vuistslag." Haar cliënt zou meermalen de zaak hebben willen sussen. "Dit werd versterkt door de wetenschap van huiselijk geweld."

In zijn laatste woord gaf de verdachte aan dat hij alles graag met woorden had willen oplossen 'maar dat was niet mogelijk....'

De rechtbank doet op 9 december om 13.00 uur uitspraak. Ook Pieter W. moest voorkomen. Klik hier voor het verslag van deze zaak.