Muziektherapie op de Intensive Care van het ziekenhuis

do 25 april 2024, 10.28 uur

DRACHTEN - Ziekenhuis Nij Smellinghe en ZuidOostZorg zijn een muzikale pilot gestart op de Intensive Care en afdeling Neurologie van het ziekenhuis. Wat kan muziektherapie betekenen voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct hebben gehad? Kan muziek angst en spanning wegnemen? Kunnen we het klinisch inzetten? "Muziek is soms de enige manier om iemand te bereiken."

"Muziek zit heel diep", zegt Eline van der Veen. "Het is er op belangrijke momenten in het leven: wanneer mensen hun eerste liefde hebben, wanneer ze een dierbare verliezen, of juist als ze alleen zijn. Het zit er altijd. Daar kunnen we op verschillende manieren gebruik van maken in de zorg en behandeling." Van der Veen is muziektherapeute bij ZuidOostZorg, waar muziektherapie al langer een onderdeel is van de zorg en behandeling.

Omdat mensen vaak kort in het ziekenhuis blijven, is het juist belangrijk om in die meest kwetsbare fase met muziektherapie te beginnen "Soms zijn er geen woorden beschikbaar, maar kunnen we door muziek en klanken te gebruiken wel zien waar mensen op reageren," zegt ze.

\'’Hoe reageert iemand wanneer de muziek eindigt op een 'open noot', zonder duidelijke afsluiting? Lukt het om mee te tikken met de muziek? Met één hand? Of met twee?" Hoe patiënten reageren, zegt iets over de verwerking van muziek in het brein, licht Van der Veen toe. "We observeren en bekijken wat we kunnen gebruiken in de verdere behandeling.

Zo kunnen we muziektherapie bijvoorbeeld inzetten om de aandacht te trainen, als dat nodig is, zodat zij ook bij andere therapieën beter aandacht kunnen houden. Of we lokken woorden uit, bijvoorbeeld door \'In Holland staat een…’ te zingen. Het kan mensen helpen opnieuw te leren praten en zich te uiten. Dat is voor hen persoonlijk heel belangrijk én het draagt bij aan betere zorg en behandeling."

De kracht van muziek is mensen bereiken

Erik Smit ziet Van der Veen’s grote betrokkenheid bij de patiënten die zij bezoekt. Smit is teammanager op de IC van Nij Smellinghe. "Eline luistert bijvoorbeeld naar wat patiënten horen gedurende de dag. Denk aan piepjes en andere geluiden van apparaten. Vervolgens laat ze de muziek samenvloeien met deze geluiden."

Smit is enthousiast over het toepassen van muziektherapie op de IC. Angst en gevoelens van ongemak zijn vaak aanwezig bij patiënten op de IC en worden meestal behandeld met pijnstillers. \'’We weten dat muziek een kalmerende werking kan hebben en comfort kan bieden aan patiënten. Daarom kan muziektherapie een goed alternatief zijn."

Het verschil maken door de hele keten

Hoewel het toepassen van muziektherapie in Nij Smellinghe een pilot is, ziet Van der Veen een grote meerwaarde voor de toekomst: "Wanneer we al in het ziekenhuis mensen kunnen bereiken met muziektherapie kunnen we daar later op verder bouwen in de behandeling.

Wanneer ze bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname moeten revalideren, kunnen we de zorg en behandeling in het volledige herstelproces ondersteunen met de inzichten die we eerder hebben opgedaan. En misschien maken we dan wel met die éne noot een verschil voor het leven."

Muziekcommissie en de Vrienden van Nij Smellinghe

Het idee om muziektherapie toe te passen binnen Nij Smellinghe, ontstond binnen de muziekcommissie van het ziekenhuis. De pilot op de IC en de afdeling Neurologie wordt mede mogelijk gemaakt door een gift van €5.000 van de Vrienden van Nij Smellinghe.