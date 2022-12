Eis: 120 uur werkstraf voor oud-wielrenner Pieter Weening

vr 25 november 2022 11.35 uur

LEEUWARDEN - Officier van justitie Remco Joustra eiste vrijdag een taakstraf van 120 uur (waarvan 60 uur voorwaardelijk) tegen de 41-jarige oud-wielrenner Pieter Weening uit Kootstertille. Hij zou tijdens het kerstdiner van 2021 in zijn eigen huis in Kootstertille zijn schoonfamilie en toenmalige vriendin hebben bedreigd met een fles en een mes. Ook zou hij zijn toenmalige vriendin mishandeld hebben.

In zijn woning in Kootstertille kwam op Eerste Kerstdag zijn schoonfamilie langs. Vanaf 's middags tot middernacht. De meeste aanwezigen hadden alcohol gedronken. Weening zei tegen rechter Marlies Spooren: "We hadden ongeveer zes flesjes bier op en twee extra op het eind. We zijn 's middags drie uur begonnen." Niemand was in zijn ogen dronken, ze waren hooguit licht aangeschoten.

Discussie loopt uit de hand

Er ontstond aan het einde van de avond een discussie over de opvoeding. "De tegenpartij zette mij in een kwaad daglicht, ik heb ze gemaand mijn woning te verlaten. Ik had er geen zin in." Op een zeker moment werd Weening geslagen door zijn zwager. "Er werd buitengewoon bruut geweld gebruikt."

"Ik ben niet gewelddadig geweest, het is de tegenpartij die gewelddadig tegen mij is geweest" zo liet Weening weten. Hij zat nog op zijn stoel aan de keukentafel toen hij werd geslagen. Als 'drie wilde stieren' waren ze volgens hem op hem af gekomen op een zeker moment.

Knal op kop

"Het is mijn huis, ik heb het gekocht, ik maan mensen om mijn woning te verlaten. Als iemand dan geweld gaat uitoefenen, dat is een verkeerde zaak. Ik krijg een knal op mijn kop, ik vind dat onaanvaardbaar. Het was op dat moment drie tegen één...." De verdachte gaf wel toe dat hij uit zelfverdediging bewegingen gemaakt "Het zou gek zijn als ik zou blijven liggen en zou zeggen: sla me maar...."

Over de bank

Om zichzelf in veiligheid te brengen, pakte Weening op een zeker moment een lege fles. Ook heeft hij 112 gebeld. Daarna zou hij weer zijn aangevallen. Hij had de fles op een zeker moment aan zijn zwager Paul gegeven en hij was weer wat rustiger geworden. Er volgde daarna nog een worsteling waarbij de twee over de bank duikelden. "Ze achtervolgden mij, zij moesten mij hebben..." aldus Weening.

'Jou jim pistoal'

Bij aankomst van de politie was Weening volgens de agenten nog altijd opgewonden. Uit emotie riep hij tweemaal "Jou jim pistoal mar, dan sjit ik se dea...." Nadat de agenten verklaringen hadden opgenomen, is Weening met zijn zus naar het ziekenhuis gegaan voor de behandeling aan zijn kaak. In Leeuwarden kreeg hij morfine, hij kon diezelfde nacht nog niet geholpen worden.

Tweede incident

Bij thuiskomst, 's nachts na 3 uur, zag Weening een auto met aanhanger op zijn erf staan. "Dezelfde mensen stonden nog steeds in mijn woning. Deze mensen waren bezig om spullen uit het huis te halen." Met de politie was afgesproken dat de familie wat noodzakelijke spullen zouden ophalen en dan zouden vertrekken.

In de woning ontstaat dan opnieuw een escalatie. Volgens Weening was het vooral zijn vriendin die begon te schreeuwen. "Ik heb haar niet aangevallen. Op dat moment hoor ik in één keer dat iemand mijn deur intrapt." Dat blijkt zijn zwager te zijn. "Die mensen willen mij weer te grazen nemen. Diezelfde mensen kwamen de woning weer binnen....." Ook hoorde hij dat buiten de stiefvader met een moker rondliep.

Dat was voor hem het moment om een mes te pakken. "Ik heb er niets mee gedaan. Ik heb er niet mee gestoken. Niet mee geslagen. Ik snap nog steeds niet wat die mensen op dat tijdstip bij mijn huis deden...."

Andere getuigen verklaarden later bij de politie dat Weening een fles drank boven zijn hoofd had gehouden en op Paul was afgestormd. Bij het tweede incident zou hij twee vleesmessen uit de keukenlade hebben gepakt en hij zou hebben gezegd: "Ik steek jullie allemaal neer." Weening reageerde daarop: "Het is andersom... Zij schreeuwde moord en brand terwijl er niets aan de hand was."

Geen zelfreflectie

​Officier Remco Joustra ziet dat het kerstdiner volledig uit de hand liep in 2021. "Zwager Paul deelt de eerste klap uit, daarna gaan alle remmen los, vooral bij Pieter..." Ook de bedreiging in tweede deel van de nacht is te bewijzen volgens de officier. "Ik hoor hier vandaag wel heel vaak het woord zelfverdediging..." Het geweld tijdens de kerstnacht is volgens hem buiten alle proporties. "Zijn eigen emoties en woede hebben voorop gestaan." Ook zou hij weinig blijk van zelfreflectie hebben gehad. Voor de mishandeling van zijn vriendin concludeert de officier dat daarvoor onvoldoende bewijs is.

Noodweer bij uitstek

Advocaat Arnout Hurenkamp benadrukte in zijn pleidooi dat zijn client werd vastgehouden en geslagen. "Hij heeft van zich af moeten slaan, dat is geen mishandeling maar zelfverdediging. Noodweer bij uitstek." Bij thuiskomst zou de familie ook een nieuwe conflictsituatie hebben veroorzaakt. "Ze hadden daar niets te zoeken en het stond hun niet vrij om spullen uit de woning van client weg te nemen." Zijn client voelde zich na het intrappen van de deur extreem bedreigd in zijn eigen huis door de man die eerder de nacht zijn kaak had gebroken. Hij kon bovendien niet weg omdat er buiten nog iemand met een hamer liep.

In zijn laatste woord zei Weening dat hij het vreselijk vindt dat hij hier zit, "naar mijn mening niet terecht... Het zou heel onterecht voelen als hij hiervoor gestraft wordt....."

Politierechter Marlies Spooren besloot vrijdag om niet direct uitspraak te doen. Ze wil goed over de zaak nadenken en bovendien volgde deze vrijdag ook nog de zaak tegen de toenmalige zwager van Weening. Zij raakten tijdens de bewuste kerstavond slaags. Weening liep door een vuistslag een gebroken kaak op en liep blijvend letsel op. De uitspraak in beide zaken volgt op 9 december om 13.00 uur.