'Transformator blijft misschien wel weken liggen'

do 08 september 2022 13.56 uur

TYTSJERK - De transformator van 250 ton blijft misschien nog wel weken of maanden liggen aan de Rustenburgerweg in Tytsjerk. Dat zegt netbeheerder TenneT tegen Omrop Fryslân. Er wordt inmiddels onderzocht hoe de transformator weggehaald kan worden.

De transformator, met een hoogte van zes meter, zakte woensdagavond bij het transport naar hoogspanningsstation Louwsmeer weg in de bodem, en viel daarna om. De netbeheerder is inmiddels bezig om te onderzoeken wat er nodig is om de transformator weg te krijgen.

Door de verzakking is ook nog een waterleiding geraakt waardoor een boerderij in de omgeving geen water meer heeft. Het is bovendien nog niet duidelijk of de transformator schade heeft opgelopen.