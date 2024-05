Echtpaar Ausma-Smid uit Buitenpost 60 jaar getrouwd

wo 8 mei 2024, 15.02 uur

BUITENPOST - Wim en Hilly Ausma uit Buitenpost vierden woensdag hun 60-jarig huwelijksjubileum. Burgemeester Oebele Brouwer bezocht het echtpaar om hen namens de gemeente te feliciteren.

Wim en Hilly kenden elkaar al van school, maar alleen van gezicht. Jaren later, tijdens een wandeling door Groningen, zag Wim een meisje dat hem bekend voorkwam. Het bleek Hilly Smid te zijn. Zij herkende hem ook en ze raakten met elkaar aan de praat. Het begin van hun prille liefde. Na vijf jaar verkering trouwde het stel en verhuisden ze naar Buitenpost, waar ze twee zoons kregen. Later kwamen daar vier kleinkinderen bij.

Meneer Ausma begon zijn loopbaan bij de gemeente Termunten. Na zijn militaire dienst ging hij aan de slag bij de gemeente Loenen aan de Vecht. Toen hij en Hilly naar Buitenpost verhuisden, werkte hij bij de gemeente Achtkarspelen als chef bestuurszaken, waar hij tot zijn pensioen bleef. In zijn vrije tijd was hij actief bij het Wetterskip, eerst in het Algemeen Bestuur en later in het Dagelijks Bestuur. Daarnaast was hij betrokken bij de paardensport en werkte hij 30 jaar lang met veel plezier als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Mevrouw Ausma begon haar carrière als diëtiste in de dieetkeuken van het Diakonessenziekenhuis in Groningen. Toen Wim in Loenen aan de Vecht werkte, vond ze een baan in Woerden om dichter bij hem te kunnen zijn. Later werd gevraagd voor een functie als hoofd van de huishouding in een verzorgingshuis in Winschoten, met plezier accepteerde ze deze baan. Na haar huwelijk met Wim bleef ze actief in verschillende vrijwillige functies. Ze vervulde rollen bij de kerk en het schoolbestuur, gaf rondleidingen in museumboerderij De Munnik en bij Fogelsangh State in Veenklooster, en was daarnaast vijftien jaar lang gastvrouw bij de Kruidhof in Buitenpost.

Wim en Hilly vieren hun 60-jarig huwelijksjubileum in familiekring. Wat er op het programma staat, is voor hen nog een grote verrassing.

FOTONIEUWS