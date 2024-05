Muziektheater zoekt zangers en acteurs

Katrina is de echtgenoot van een stuurman op de Oostzeevaart. Door de Allerheiligenvloed is zijn schip waarschijnlijk vergaan, maar er is nooit een stoffelijk overschot gevonden. Katrina heeft tijdens zijn afwezigheid altijd kunnen bestaan van haar vishandel. Daarom heeft ze nu het geld van een erfenis nodig om een nieuwe viskar te kunnen laten maken.

Echter, als getrouwde vrouw is ze in de zestiende eeuw voor de wet handelingsonbekwaam. Als officieel weduwe zou ze wel zelf haar geld mogen beheren. Katrina probeert haar man dood te laten verklaren, maar arts Hendrik van Bra weigert deze verklaring zonder nader bewijs af te geven. Katrina wordt furieus over hoe klein ze wordt gehouden. Zo’n vrouw krijgt in het Dokkum van die tijd de naam een kenau te zijn.

Hendrik van Bra is meteen onder de indruk van de felheid van Katrina, en zou haar getemd graag als zijn echtgenote zien. Iets van The Taming of the Shrew van tijdgenoot Shakespeare echoot door in de omgang tussen Hendrik en Katrina.



Als het Spaanse leger de stad terug wil veroveren na een onverwachte overval door opstandige boeren, burgers en watergeuzen, zoekt Hendrik van Bra een schuilplaats van waaruit hij zijn observaties over het verloop van de Furie doet. Katrina vecht als een Dokkumse Kenau van Haselaar.