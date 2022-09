Transformator (250 ton) valt om bij transport in SuwÃ¢ld

Transformator (250 ton) valt om bij transport in Suwâld

wo 07 september 2022 20.10 uur

SUWâLD - Een bijzondere mega-klus eindigde woensdagavond in een drama bij Tytsjerk. Een hagelnieuwe transformator met een gewicht van 250 ton viel om. Het gevaarte met een hoogte van zes meter reed op dat moment met een zelfrijdende modulaire wagen (SPMT voertuig) over de weg en de grond zakte onder de weg vandaan. De gehele combinatie viel om 19.47 uur om.

De dag ervoor was er ook al een transport over hetzelfde weggetje geweest van 170 ton. Ook zou de weg getest zijn op een gewicht van 250 ton maar toch ging het mis. Deze keer liepen tientallen medewerkers achter de wagen aan. Het was even heel stil toen de transformator en wagen wegzakten en op het land ernaast viel.

Hoogspanningsstation

De grote transformator zou naar het hoogspanningsstation aan de Rustenburgerweg worden gebracht om daar in de toekomst 110 naar 220 kV te gaan transformeren. Bij een woning in de omgeving had TenneT een overslaglocatie aan het water gerealiseerd. Hier was de transformator vanuit Schiedam per schip gekomen. Hij is gemaakt in de Kroatische hoofdstad Zagreb en kostte naar verluid 2.5 miljoen euro.

50 jaar dienst

De oude transformator deed 50 jaar dienst in Tytsjerk. Deze transformator woog 170 ton en werd maandagavond wel met succes opgehaald. Deze transformator had een afmeting van zo'n 10 bij 5 bij 3.5 meter. De oude was gevuld met olie en zou onlangs eens in brand hebben gestaan. De oude transformator is woensdagmiddag per schip afgevoerd en zal worden gesloopt.

