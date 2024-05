Smallingerland: kleine windmolens op meer plekken

wo 8 mei 2024, 13.13 uur

DRACHTEN - Smallingerland onderzoekt of kleine windmolens op meer plekken in het buitengebied dan alleen bij landbouwbedrijven mogen worden geplaatst. Als laatste in Friesland staat de gemeente straks de Groninger windmolen en alternatieve molens op boerenerven toe, maximaal twee exemplaren om in de eigen energiebehoefte te voorzien.



CDA-raadslid Douwe Hiemstra kwam met het voorstel om windmolens ook voor energiecoöperaties en toeleveranciers, zoals loonbedrijven, mogelijk te maken. Provincie Fryslân werkt plannen daarvoor, maar die worden op zijn vroegst na de zomer bekrachtigd, "al is dat nog geen gelopen race", aldus wethouder Robin Hartogh Heys.



"We moeten nu niet weer achter in de rij staan als de provincie windmolens op meer plekken in het buitengebied toelaat", vond CDA’er Hiemstra, die het amendement samen met GroenLinks indiende. Wethouder Hartogh Heys vond het idee van CDA prima, maar wilde de formulering van de tekst juridisch eerst toetsen. Over twee weken behandelt de gemeenteraad het onderwerp opnieuw.



De andere raadsfracties toonden zich enthousiast over het idee om de kleine windmolens ook op andere erven in het buitengebied toe te staan. Ze willen niet alleen aan de landbouw gelieerde bedrijven en energiecoöperaties toestemming geven, maar ook particulieren. De verwachting is dat een investering in een windmolen voor particulieren niet aantrekkelijk is, maar het besluit over dergelijke investeringen ligt bij de initiatiefnemers zelf, vond wethouder Hartogh Heys.