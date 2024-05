Raadhuisplein verandert in groene huiskamer: metamorfose

wo 8 mei 2024, 22.28 uur

DRACHTEN - Het Raadhuisplein in Drachten ondergaat een opmerkelijke transformatie. Wat voorheen vooral een parkeerplek was, wordt nu omgetoverd tot een 'groene huiskamer'. Deze verandering markeert een nieuwe fase in de stedelijke herontwikkeling, waarbij de focus ligt op leefbaarheid en groen.

Kunst en natuur

De eerste opvallende toevoeging aan het plein was een groot kunstwerk in de vorm van het cijfer acht, dat de continuïteit en oneindigheid symboliseert. Kort na de plaatsing van het kunstwerk zijn er robuuste betonranden geïnstalleerd die geleidelijk zijn getransformeerd in bloem- en boomperken. Deze natuurlijke elementen brengen kleur en leven in het hart van de stad.

Speelruimte en markt

Naast de groene inrichting is er gedacht aan de jongere bezoekers. Er zijn diverse speeltoestellen geplaatst die kinderen uitnodigen tot bewegen en spel. Ook de wekelijkse markt op donderdag en zaterdag heeft een nieuwe plek gekregen. De kramen worden strategisch tussen de perken opgesteld, wat het winkelen aangenamer maakt.

Afwerking in zicht

Het project nadert zijn voltooiing met de aanplant van klimplanten rondom het kunstwerk. De bedoeling is dat deze planten opgroeien en het kunstwerk omhullen, waardoor een groene oase ontstaat die het plein een heel nieuwe dimensie geeft. Met deze aanpassingen wordt het Raadhuisplein meer dan alleen een plek om te parkeren; het wordt een ontmoetingsplek waar mensen kunnen genieten in een groene, speelse en levendige omgeving.

FOTONIEUWS