Vervanging Eysobrug in Kollum kost ruim 755.000 euro

wo 8 mei 2024, 22.15 uur

KOLLUM - De Eysobrug in Kollum wordt binnen afzienbare tijd helemaal vervangen. De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân stelde een krediet van 755.446,88 euro beschikbaar.

De Eysobrug verbindt de woonwijk Tolhuis met de doorgaande weg (Trekweg - Eyso de Wendtstraat) in Kollum.

De brug verkeert in zeer slechte staat. In 2020 werd al duidelijk dat de brug er niet goed bij stond. De houten onderdelen vertonen ernstige mate van houtrot en er is ongedierte en zwammen aanwezig in en op het hout. De stalen verankeringen van de houten onderdelen vertonen verder zware corrosie.

Vorig jaar werd bij onderhoudswerk duidelijk dat de toestand nog slechter was dan gedacht. Een complete vervanging van de brug werd daarop noodzakelijk.

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân stelde woensdagavond het investeringskrediet beschikbaar.

