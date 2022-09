It Fryske Gea verkoopt Wiidpleats aan projectontwikkelaar

wo 07 september 2022 12.36 uur

EARNEWâLD - It Fryske Gea verlaat de Wiidpleats aan de Koaidyk in Earnewâld. Hoewel de overdracht aan de nieuwe eigenaar Zwanenburg Projecten op 15 september plaatsvindt, blijft It Fryske Gea tot 1 september 2023 actief vanaf de Wiidpleats.

Het educatieve programma van It Fryske Gea met schoolreizen, rugzakroutes en excursies in de Alde Feanen, loopt ook daarna gewoon door. It Fryske Gea kijkt daarbij goed naar waar nog (tijdelijke) faciliteiten moeten komen.

De vrijwilligers en het personeel van It Fryske Gea zullen volgend jaar na de zomervakantie een nieuwe basis krijgen. Ook voor de bezoekers van Nationaal Park de Alde Feanen zoekt It Fryske Gea naar een alternatief. In beide gevallen gaat het om een tijdelijke én een definitieve oplossing.

Thuis in Earnewâld

De verhuizing van It Fryske Gea zal niet ver voeren zegt directeur Henk de Vries: "Ik kin my net betinke dat It Fryske Gea de Alde Feanen of it doarp Earnewâld loslitte sil. En ús edukaasjeminsken, sawol frijwilligers as personiel, hawwe hjir in prachtich programma ûntwikkele. Dat hinget net ôf fan de Wiidpleats. Wy sille dus in duorsum nij plak fine as meitsje yn Earnewâld!"

Geschiedenis

It Fryske Gea kocht de Wiidpleats, destijds een sportcomplex, begin 2006. Het gebouw kende hoogtijjaren toen Landbouwmuseum, It Fryske Gea, Nationaal Park de Alde Feanen, horeca en recreatieondernemers er samen een divers aanbod hadden. Reden voor It Fryske Gea om het gebouw en terrein af te stoten is dat de exploitatie van het gebouw in de laatste jaren steeds meer onder druk kwam te staan. Ook een gebrekkige energiehuishouding van het enorme pand speelt een belangrijke rol.

