Vrouw (44) zit in proeftijd onder invloed van speed in de auto

wo 8 mei 2024, 12.30 uur

LEEUWARDEN - Een inwoonster van Drachten (44) moest even naar het busstation rijden om een vriend op te halen, vertelde ze woensdag aan de politierechter. Het probleem was dat het rijbewijs van de vrouw ongeldig was verklaard en ze was onder invloed van drugs.

Twaalf keer meer dan de grenswaarde

De vrouw had op een feestje speed gebruikt, zei ze tegen de rechter. De drugs – amfetamine - zaten nog in haar bloed, toen ze begin april 2022 in de auto een vriend van het station wilde halen. De grenswaarde van amfetamine (speed) voor deelname aan het verkeer is 50 microgram per liter bloed. Het gehalte dat de Drachtster in het bloed had, was meer dan twaalf keer zoveel: 640 microgram.

Twee voorwaardelijke gevangenisstraffen

De vrouw liep in verschillende proeftijden. Van eerdere veroordelingen hingen haar twee voorwaardelijke rijontzeggingen boven het hoofd – zes en twee maanden – en voorwaardelijke gevangenisstraffen van een week en twee weken. "Er hing u nogal wat boven het hoofd", stelde de rechter vast. Toch hoefde de Drachtster niet te vrezen voor een verblijf achter de tralies, althans niet voor lang.

Gevangenisstraf van een dag

Omdat de wet nu eenmaal na een eerder opgelegde werkstraf eist dat er een onvoorwaardelijke celstraf moet volgen, werd de vrouw veroordeeld tot een gevangenisstraf van een dag. De officier van justitie had dat ook geëist, in combinatie met een werkstraf van 90 uur. De voorwaardelijke celstraf van een week werd omgezet in een werkstraf van 30 uur.

Opname in verslavingskliniek

De overige voorwaardelijke straffen deed de rechter niets mee, ook in het belang van de verdachte. De vrouw is al een tijdlang in beeld bij de verslavingszorg. Ze staat op de nominatie om opgenomen te worden in een verslavingskliniek. Dat zou in juli moeten gebeuren. "Het is heel belangrijk dat u die opname daadwerkelijk gaat doen", benadrukte de rechter.