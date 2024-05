Michiel van Erp maakt serie over moord op Marianne Vaatstra

wo 8 mei 2024, 12.35 uur

DE WESTEREEN - Regisseur Michiel van Erp (60) en producent Pupkin Film hebben een serie gemaakt die is geïnspireerd op de moord op Marianne Vaatstra. Het zesdelige drama 'Een van ons' gaat dit najaar in première op CANAL+. Dit is de eerste Nederlandse 'original' van de streamingservice.

In 1999 werd de zestienjarige Marianne dood aangetroffen in een weiland bij Feankleaster, nadat ze verkracht en vermoord was. De brute moord zorgde voor geschokte reacties in Friesland en de rest van Nederland. Dankzij de aandacht die Peter R. de Vries aan de zaak besteedde, kwam er in 2012 een grootschalig DNA-onderzoek. Uiteindelijk werd Jasper S. opgepakt na een honderd procent DNA-match met materiaal dat op het lichaam van Marianne was gevonden.

De serie Een van ons portretteert de dertien jaar durende zoektocht naar de dader van de verkrachting en moord op een 16-jarige jonge vrouw, die precies tussen het fictieve dorp Griesbeek en een AZC wordt gevonden. De moordzaak verscheurt niet alleen hele families en een dorp, maar houdt uiteindelijk het hele land bezig én legt de ziel van een nieuwe eeuw bloot. In elke aflevering wordt het verhaal vanuit een ander hoofdpersonage belicht.

Volgens producent Pieter Kuijpers is het verhaal van de serie nog steeds actueel, ondanks dat het is geïnspireerd op een 25 jaar oud misdrijf. Michiel van Erp benadrukt de aantrekkingskracht van het verhaal, waar de moord een katalysator was voor gevoelens als achterdocht, wantrouwen, opportunisme en verraad bij de bewoners van het dorp. Hij vergelijkt de gebeurtenissen destijds met de huidige stand van het land, waar xenofobie, complotdenken en het verlangen om eigen rechter te spelen aan de orde van de dag zijn.