Werkstraffen voor deelnemers en organisator afvaldumpingen A7

di 7 mei 2024, 16.30 uur

LEEUWARDEN - Zeven deelnemers aan de boerenprotestacties in juli en augustus 2022 op de A7 bij Frieschepalen en Marum zijn door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot werkstraffen van 40 tot 200 uur. Een 30-jarige inwoonster van Oldehove die heeft opgeroepen tot de protestacties moet ook 200 uur werken en ze moet een taxichauffeur uit Groningen bijna 30.000 euro schadevergoeding betalen.

"Harde acties"

De taxichauffeur was met zijn Tesla op de A7 bij Marum op brandend afval gebotst. De man was niet gewond, maar zijn auto liep fikse schade op en hij heeft een tijdlang geen inkomen gehad. De vrouw uit Oldehove werd door de rechtbank aansprakelijk gesteld voor de schade. Zij had in meerdere Whatsappgroepen oproepen geplaatst om deel te nemen aan "harde acties".

Asbest in brand gestoken

Op de zitting, begin april, verklaarde de vrouw dat ze niet kon weten dat het allemaal zo uit de hand kon lopen. Dat viel volgens de rechtbank niet te rijmen met het oproepen tot harde acties. Vijf verdachten, afkomstig uit Assen, Kornhorn, De Wilp en twee inwoners van Opende, dumpten op 28 juli afval op de afrit van de A7 bij Frieschepalen. Een paar dagen later, op 1 augustus, werd afval gedumpt op de oprit bij Marum. Het afval, waar ook asbest tussen zat, werd in brand gestoken.

Langzaam en slingerend rijden

De vrouw uit Oldehove heeft contact gehouden met twee vrachtwagenchauffeurs, een 41-jarige inwoner uit Harkema en een 44-jarige Westergeaster, en hun geïnstrueerd om de snelweg te blokkeren. Dat deden de vrachtwagenchauffeurs door langzaam en slingerend over de A7 te rijden. Beide chauffeurs kregen een werkstraf van 100 uur.

Gevaar op de weg veroorzaakt

Voor het veroorzaken van gevaar op de weg - een overtreding, waarvoor een aparte straf opgelegd moet worden - werden de chauffeurs veroordeeld tot boetes van 500 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van drie maanden. De rechtbank vond het kwalijk dat de acties onaangekondigd en 's nachts plaatsvonden.

Schadeclaim Rijkswaterstaat

Het is volgens de rechtbank een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen. Een schadeclaim van Rijkswaterstaat, voor schade aan het wegdek, werd niet toegewezen. De rechtbank vond de claim, voor een bedrag van 35.000 euro, te ingewikkeld voor behandeling in een strafproces.