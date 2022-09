Zwanenburg wil luxe recreatiewoningen op plek Wiidpleats

wo 07 september 2022 12.40 uur

EARNEWâLD - Op de locatie van de Wiidpleats in Earnewâld moeten luxe recreatiewoningen komen. Dat plan heeft Zwanenburg Projecten bekendgemaakt. In de herontwikkeling van het gebied blijft een gedeelte van de bestaande bebouwing intact. Ook zal een deel gesloopt worden en plaatsmaken voor nieuwbouw. De recreatiewoningen komen aan het meer te staan en er zal een plek komen voor horecagelegenheden.

Per 15 september 2022 komt de Wiidpleats in Earnewâld in eigendom van de projectontwikkelaar. De globale plannen heeft Zwanenburg al kortgesloten met de gemeente Tytsjerksteradiel. \"Op het principeverzoek wat hiervoor is ingediend is positief besloten door het college van B&W van de gemeente Tytsjerksteradiel. De ontwikkeling bevindt zich echter nog in een beginstadium, de eerste schetsen en ideeën worden momenteel verder uitgedacht. We gaan vooral met oog voor de omliggende natuur naar de plannen kijken.\" zo laat de projectontwikkelaar weten.