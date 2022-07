Borden waarschuwen: Eendjes voeren kan gevaarlijk zijn

zo 26 juni 2022 09.15 uur

DRACHTEN - Bij de vijvers tussen de Noorderdwarsvaart en de Langewyk in Drachten zijn sinds kort waarschuwingsborden geplaatst. Niet voor gevaarlijke dieren, maar met het verzoek om de eendjes en ganzen niet meer te voeren met brood.

Met deze borden wil de gemeente Smallingerland omwonenden op de hoogte stellen van het overmatig brood voeren aan de beestjes.

Gevolgen van brood

Het voeren kan de dieren kan leiden tot een verkorte levensduur, omdat brood te eenzijdig voedsel is voor de dieren. Daarnaast kan het voedsel dat niet wordt opgegeten grote gevolgen hebben. Zo kan het ratten aantrekken die de ziekte van Weil kunnen verspreiden. Maar het rottende eten kan ook gaan stinken of zorgen dat er blauwalg kan groeien. Ook kunnen giftige bacteriën beter groeien, dit kan resulteren in botulismebacteriën.

Botulisme

Door deze botulismebacteriën kunnen eenden verlamd raken en sterven door verdrinking. Dit koste in 2019 het leven aan tientallen dode eenden in een vijver vlakbij de vijver waar nu borden hangen. Ook in 2020 was het raak. Ook toen overleefden tientallen dieren de bacterie niet.