Dode vogels in vijver als gevolg van botulisme

Publicatie: di 11 augustus 2020 20.58 uur

DRACHTEN - In de vijvers bij de Alferhof, Clearkamp, Bloemkamp en St. Jansberg in Drachten zijn afgelopen week meerdere dode eenden en zeevogels aangetroffen. De dode dieren zijn door de gemeente Smallingerland geruimd. Vermoedelijk gaat het om botulisme-verschijnselen. Dieren die in besmet water zwemmen, kunnen ernstig ziek worden. De gemeente heeft borden geplaatst om mensen te waarschuwen.

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging, veroorzaakt door een bacterie die veel voorkomt in water met een laag zuurstofgehalte. Voor deze bacterie zijn temperaturen boven 20°C en een eiwitrijk milieu, zoals een dode vogel, ideale omstandigheden. De bacterie vermeerdert zich dan zeer snel en scheidt daarbij de giftige stof botuline af.

Botuline heeft voornamelijk schadelijke gevolgen voor de dieren die in het water leven, zoals watervogels en vissen. Voor mensen vormt botulisme in zwemwater ook een gevaar, maar weinig mensen worden er ziek van. Ga daarom niet in water zwemmen op plaatsen waar u dode dieren ziet drijven, want van dat water kunt u wel ziek worden.

