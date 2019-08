Botulisme: tiental dode eenden gevonden in vijver

Publicatie: zo 18 augustus 2019 18.50 uur

DRACHTEN - Een tiental eenden is in de afgelopen dagen doodgegaan in de vijvers aan de Warende in Drachten. Sinds woensdag zijn er - volgens de dierenambulance - 42 zieke en dode eenden uit het water gehaald. De dierenambulance komt elke dag kijken om te zien hoe groot de schade is.

Zondagmiddag werden 10 zieke en dode eenden uit het water gehaald. Buurtbewoners doen regelmatig hun ronde om te kijken hoe de situatie met de eendjes in het water is. Zij lichten vervolgens de dierenambulance is.

De oorzaak is volgens een medewerker van de dierenambulance (voor 99% zeker) botulisme. De zieke eenden zijn overgebracht naar de Fûgelhelling. Daar is een bassin vrijgemaakt voor de eenden. Tevens worden ze regelmatig gespoeld.

De oorzaak van het botulisme is waarschijnlijk dat er te weinig werd gebaggerd in de vijvers. Ook zou het riet (dat niet gesnoeid is) een bijdrage kunnen hebben geleverd aan het botulisme.

