Drie generaties witte mollen vangers

zo 22 augustus 2021 12.20 uur

DE TIKE - De 11-jarige Paulus Zandstra uit De Tike heeft vorige week zondag zijn eerste witte mol gevangen. Hij is daarmee in de familie de derde generatie witte mollen vanger. Hij ving het diertje in zijn eigen woonplaats.

Vorig jaar augustus ving zijn vader al een witte mol en ook zijn pake ving jaren geleden ook al eens zo'n exemplaar. Alle mollen zijn gevangen in het gebied rond Sumar en De Tike.

Eerder werden er ook witte mollen gevonden in Suwâld, Jistrum en De Westereen.