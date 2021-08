Zeldzame witte mol gevonden in SuwÃ¢ld

Zeldzame witte mol gevonden in Suwâld

do 19 augustus 2021 17.00 uur

SUWâLD - Het was een niet-alledaagse vondst donderdagochtend in een mollenklem in Suwâld. Eelke Kooi bekeek de door hem gezette klemmen toen hij ineens niet een zwarte, maar een witte mol trof! Een bijzondere vangst.

Een witte mol komt niet vaak voor. Kooi had nog nooit eerder één gezien. En dat terwijl hij ieder jaar toch zo'n 90 mollen vangt.

Omdat de oogjes van het beestje niet te zien waren is het niet duidelijk of het gaat om een albino mol. Een albino heeft namelijk rode ogen. Een mol die lijdt aan leucisme heeft dat niet, maar heeft ook een witte vacht. Beide afwijkingen zorgen voor verminderde pigmentatie, wat resulteert in een witte vacht.

