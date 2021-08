Ook in Jistrum duikt witte mol op

vr 20 augustus 2021 11.04 uur

JISTRUM - Nadat gister in Suwâld een witte mol was gevonden kwamen er berichten binnen over witte mollen. Zo bleek vorige week in Jistrum ook al een witte mol gezien te zijn. Op het zandpad tussen de Meren en de Kooiwei vond Anne van der Velde het beestje.

"Waarschijnlijk zocht deze albino mol het hogerop vanwege het vele water in de landerijen om het zandpad. Ik dacht eerst ook wat is dit nou? De mol leefde nog en heb hem iets naar de kant gebracht" aldus Van der Velde.

Ook via Facebook kwamen reacties binnen van witte mollen die de afgelopen tijd in de Wâlden zijn gevonden.