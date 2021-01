Lichte toename besmettingen in Friesland

vr 22 januari 2021 13.12 uur

LEEUWARDEN - Het aantal coronabesmettingen in Friesland is de afgelopen week licht gestegen tot 1594. Dat meldt de GGD Fryslân. "De daling die vorige week was ingezet, kreeg geen vervolg, waar dit in andere delen van het land wel gebeurde. Het is goed mogelijk dat de besmettelijker Britse variant van het virus hierbij een rol speelt." Komende week start GGD Fryslân met het vaccineren van thuiswonende 85-plussers.

De Britse variant dook op in de gemeente Achtkarspelen, bij een uitbraak in woonzorgcentrum 't Suyderhuys in Surhuisterveen. In de gemeente waren 206 nieuwe besmettingen tegen vorig week 118, toen ook al een gemeenterecord. Begin volgende week verwacht GGD Fryslân de uitslag van een steekproef die meer duidelijkheid kan geven over verspreiding van de Britse variant in Friesland.

Testlocatie verhuist

De GGD verplaatst binnen Leeuwarden de testcapaciteit van de locatie Bilgaard naar WTC Expo. Hierdoor kan die in Bilgaard op 1 februari sluiten. In WTC Expo biedt de GGD ook de snelle antigeentest aan. Met de andere locaties in Fryslân (IJlst, Drachten, Kollum en Heerenveen) blijft de totale testcapaciteit 5000 per dag.

Meer tests

In de eerste week dat GGD Fryslân aan het vaccineren is, hebben 2343 zorgmedewerkers een prik gekregen. Het aantal tests bedroeg de afgelopen week 10.843, bijna 1400 meer dan vorige week. Met de 1594 infecties van deze week erbij is het coronavirus inmiddels bij 19.589 inwoners van Fryslân aangetroffen. Deze week is van 20 mensen aan GGD Fryslân gemeld dat ze overleden zijn terwijl ze besmet waren. Er zijn 14 ziekenhuisopnames doorgegeven.

Gemeenten

Het aantal nieuwe positieve tests in de gemeenten in de afgelopen week, tussen haakjes de vorige week: Súdwest-Fryslân 232 (266), Achtkarspelen 206 (118), Leeuwarden 190 (179), Smallingerland 181 (164), Heerenveen 128 (123), Noardeast-Fryslân 115 (146), De Fryske Marren 110 (77), Opsterland 95 (75), Waadhoeke 82 (79), Tytsjerksteradiel 81 (115), Ooststellingwerf 58 (28), Weststellingwerf 43 (35), Dantumadiel 39 (82), Harlingen 18 (17), Terschelling 10 (14), Ameland 4 (4), Schiermonnikoog 2 (0) en Vlieland 0 (1).