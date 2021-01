85-plussers volgende week aan de beurt voor vaccin

vr 22 januari 2021 13.01 uur

LEEUWARDEN - Het vaccineren van 85-plussers gaat komende week vervroegd van start. Dat laat de GGD Fryslân weten. Het gaat om mensen die nog zelfstandig wonen. Landelijk is afgesproken hiervoor het Pfizier-vaccin te gebruiken dat voor zorgmedewerkers bedoeld was die nog geen afspraak hadden. Die groep krijgt het Astrazenica-vaccin, zodra dit beschikbaar is.

Het prikken van de thuiswonende ouderen die mobiel zijn, gebeurt bij de GGD-vaccinatielocatie in Leeuwarden en geeft gelijk al enige bescherming tegen het coronavirus. De tweede prik krijgen zij niet na drie weken, maar na vijf weken. Tegen die tijd is naar verwachting weer nieuw Pfizer-vaccin beschikbaar. Hierdoor zijn zoveel mogelijk ouderen zo snel mogelijk te beschermen.

De groep van 85- tot 90-jarigen ontvangt volgende week een uitnodiging via het RIVM en kan voor het maken van een afspraak bellen met een speciaal landelijk nummer. Mobiele 90-plussers worden rechtstreeks uitgenodigd door de huisarts om via het landelijke callcenter een afspraak te maken. De huisarts beoordeelt de mobiliteit van zijn patiënten. Wie niet mobiel genoeg is om naar een centrale priklocatie te gaan, wordt op een later moment door de huisarts ingeënt.

