Toename aantal patiënten in De Sionsberg

Publicatie: do 19 november 2020 19.42 uur

KOLLUM - Het aantal mensen dat De Sionsberg in Dokkum weet te vinden, is substantieel gestegen in de afgelopen maanden. Dat liet wethouder Jouke Douwe de Vries donderdagavond weten tijdens het vragen halfuurtje van de gemeenteraad Noardeast-Fryslân. "Gean der foaral hinne, dêrmei help je de Sionsberg it meast...." Het hogere aantal patiënten zorgt er ook voor dat De Sionsberg er financieel beter voor staat.

Nadat De Sionsberg halverwege september aankondigde om de spoedzorg opnieuw op te starten in Dokkum, kwamen er meer patiënten naar met medisch centrum. De voorbereidingen zijn in volle gang. De spoedzorg laat nog even op zich wachten. Het moet in de tweede helft van 2021 gestalte gaan krijgen. Er wordt volop geïnvesteerd en de gemeente gaat mee investeren in nieuwe apparatuur.