Schade grote brand bij daglicht goed zichtbaar

Publicatie: za 29 februari 2020 12.42 uur

ENGWIERUM - Bij daglicht is de schade van de grote brand die vrijdagavond woedde aan de Sylsterwei in Engwierum goed zichtbaar. Door onbekende oorzaak vloog er een auto in de brand.

De brand sloeg over naar het naastgelegen café. Meerdere woningen werden ontruimd. Twee personen zijn door het ambulancepersoneel gecontroleerd maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

De brandweer van Kollum werd zaterdagochtend opgeroepen voor nabluswerkzaamheden.

