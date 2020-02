Grote uitslaande brand in cafÃ© bij Engwierum

Grote uitslaande brand in café bij Engwierum

Publicatie: vr 28 februari 2020 20.22 uur

ENGWIERUM - Aan de Sylsterwei in Dokkumer Nieuwe Zijlen is vrijdag rond 20.00 brand uitgebroken. De brand begon in een auto en sloeg vervolgens over naar een café. Meerdere auto's zouden in vlammen op zijn gegaan. Er is groot opgeschaald om verdere overslag te voorkomen.

Diverse brandweereenheden kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Een aantal mensen had rook ingeademd en zijn onderzocht door een ter plaatse gekomen ambulance. In totaal zijn 10 woningen ontruimd. Het is niet bekend of iedereen meteen weer in zijn of haar woning terug mag.

FOTONIEUWS