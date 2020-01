'Vuurwerkverbod en lokale shows in Achtkarspelen'

Publicatie: za 18 januari 2020 19.12 uur

BUITENPOST - De ChristenUnie Achtkarspelen wil dat er een vuurwerkverbod voor consumenten komt in de gemeente. De partij wil dat er lokale vuurwerkclubs komen na het succes in Kootstertille.

Afgelopen jaarwisseling kwamen in Kootstertille veel dorpsgenoten bij elkaar rondom het vuurwerkevenement wat lokaal op initiatief van een groepje dorpsbewoners werd georganiseerd. Met de huidige ontwikkelingen rondom oud en nieuw waarbij de roep om een verbod op consumentenvuurwerk steeds luider wordt komt de ChristenUnie, ook na het succes in Kootstertille met een alternatief voor een algeheel verbod.

"Wij pleiten voor een vergunningensysteem voor het afsteken van vuurwerk" zegt Toos van der Vaart, fractievoorzitter van ChristenUnie Achtkarspelen. De ChristenUnie wil dat de jaarwisseling en het afsteken van vuurwerk mensen verbindt en dat het een veilig feest is voor iedereen. Lokale clubs of verenigingen kunnen vuurwerkshows organiseren. Verder gebruik van vuurwerk door consumenten wordt hiermee niet meer toegestaan. "We hopen hiermee een aanzet te geven tot een veilig oud en nieuw waar persoonlijk letsel, dierenleed en overlast tot het verleden behoren."

De ChristenUnie zal een motie indienen bij de eerstvolgende raadsvergadering.