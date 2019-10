OM wil vrijspraak in hasjzaak van 5 miljoen

Publicatie: wo 09 oktober 2019 13.10 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in de strafzaak tegen een 38-jarige Leeuwarder om een vrijspraak gevraagd. Het voorstel van officier van justitie Leonie Lübbers kwam niet plompverloren uit de lucht vallen. In dezelfde zaak - het gaat om de vondst van 500 kilo hasj in een loods in Drachten - heeft de rechtbank in juli ook al drie andere verdachten vrijgesproken.

Metalen kokers

Op 13 juli 2017 stuitte de politie op een grote partij hasj - 500 kilo - die in een loods aan de Giek in Drachten in een vrachtwagentrailer met een Russisch kenteken was verstopt. De hasj, met een straatwaarde van bijna vijf miljoen euro - zat in twee metalen kokers die aan het onderstel van de trailer waren bevestigd. Toen de politie de loods betrad, stond de laadbak van de trailer los op vier bokken.

Verlichting repareren

De drie mannen die in de zomer terechtstonden, afkomstig uit Utrecht, Amsterdam en Aalsmeer zeiden dat ze bezig waren met onderhoud aan de trailer, ze moesten de verlichting repareren. De Leeuwarder verklaarde dat hij alleen als een soort oppasser aanwezig was. Iemand wilde aan een auto werken en had hem gevraagd om de sleutel bij de eigenaar van de loods te regelen.

Niet ogeloofwaardig

Hoewel hij, net als de andere mannen in de loods, werkkleding aan had, had hij alleen maar in de kantine gezeten. Tegen de andere drie verdachten eiste het OM in juli 14 maanden cel en geldboetes van 6000 euro. De rechtbank sprak het drietal vrij. Omdat met het blote oog niet vastgesteld kon worden dat er hasj in de kokers zat – de drugs werden ontdekt door een speurhond - kon het verhaal van de mannen volgens de rechtbank “niet als ongeloofwaardig terzijde worden geschoven”.

'Een gek verhaal'

Bovendien had de politie het verhaal van de verdachten niet geverifieerd: er was niet gecontroleerd of de verlichting van de trailer daadwerkelijk niet werkte. Lübbers noemde de verklaring van de Leeuwarder 'een gek verhaal'. "Maar ik kan zijn alternatieve scenario niet uitsluiten", aldus de officier. Zij verzocht de rechtbank de man vrij te spreken.

De rechtbank doet op 23 oktober uitspraak.