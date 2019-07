500 kilo hasj in trailer: verdachten vrijgesproken

Publicatie: di 16 juli 2019 15.09 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft verzuimd om aanvullend onderzoek te doen in de strafzaak tegen drie mannen die twee weken geleden terechtstonden voor het in bezit hebben van 500 kilo hasj. De rechtbank in Leeuwarden heeft het drietal, 38, 48 en 50 jaar en afkomstig uit Utrecht, Amsterdam en Aalsmeer, dinsdag vrijgesproken. Het bewijs tegen de verdachten, alle drie ontkenden ze, was volgens de rechtbank te mager. De drie waren op 13 juli 2017 in een loods aan de Giek in Drachten waar ook een oplegger van een vrachtwagen stond, waarin 500 kilo hasj was verstopt.

Hasj in stalen balken

De verdachten beweerden dat ze niets afwisten van de hasj, die in twee stalen balken zat die in het chassis van de trailer waren verstopt. Het trio zei dat ze in de loods waren om de verlichting van de trailer te repareren. De rechtbank concludeerde dat het OM nooit heeft onderzocht of er daadwerkelijk iets mankeerde aan de verlichting van de trailer.

DNA-spoor

Ook was er niets gedaan met een DNA-spoor dat was aangetroffen op één van 140 pakketten hasj die in de stalen balken zaten verstopt. Het ging weliswaar om een onvolledig DNA-profiel, maar volgens het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) was er nog aanvullend onderzoek mogelijk om alsnog een match te kunnen vaststellen. Het OM heeft echter nooit opdracht gegeven voor zo’n aanvullend onderzoek.

Niet zonder meer ongeloofwaardig

Omdat met het blote oog niet vastgesteld kon worden dat er hasj in de stalen balken zat – speurhonden hadden de drugs gevonden – konden de verklaringen van de verdachten volgens de rechtbank ‘niet zonder meer als ongeloofwaardig terzijde ... worden geschoven’. Het drietal werd vrijgesproken. Twee weken geleden eiste de officier van justitie voor alle drie verdachten 14 maanden cel en een geldboete van 6000 euro.