500 kilo hash ontdekt in de loods in Drachten

Publicatie: vr 14 juli 2017 11.20 uur

DRACHTEN - Zo'n 500 kilogram hash is donderdag door de politie in beslag genomen na een inval in een loods aan de Giek in Drachten. Het betrof een lopend onderzoek en de inval vond omstreeks 9.00 uur plaats. Bij het pand werden vier mannen uit Utrecht, Aalsmeer, Amsterdam en Leeuwarden (26 tot 48 jaar) aangehouden.

Met behulp van een drugshond en een gespecialiseerde zoekploeg (BRATRA) werd de partij drugs in een trailer in de loods gevonden. Naast de drugs is er geld in beslag genomen en is er beslag gelegd op de trailer. De 4 verdachten zijn in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld en zullen vrijdagmiddag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Volgens omstanders werd er zo nu en dan een trailer in de loods gereden en daarna gingen de overhead-deuren dicht. Meestal betrof het chauffeurs uit Oost-Europa. Wat er binnen gebeurde, was een mysterie. De hasj zou vervolgens in kleinere hoeveelheden weer uit de loods worden gedistribueerd.

De politie is donderdag de hele dag bezig geweest met onderzoek in de loods. Met speurhonden werd vermoedelijk geconstateerd dat er drugs aanwezig was. Het BRATRA team is vervolgens ter plaatse gekomen om met zwaardere materieel te zoeken. Zo werden flexen, cirkelzagen en hamers gebruikt. Rond 18.00 uur heeft een bergingsbedrijf de trailer afgevoerd.

FOTONIEUWS