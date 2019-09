Besluit verhuizing kringloopwinkel uitgesteld

Publicatie: wo 04 september 2019 10.55 uur

DRACHTEN - Het besluit over de verhuizing van de kringloopwinkel Hart in Friesland van De Roef naar De Hemmen in Drachten, is op het zoek van het college van burgemeester en wethouders veertien dagen uitgesteld.

Het college heeft meer tijd nodig om het bestemmingsplan te wijzigen, zodat de verhuizing kan plaatsvinden. Hart in Friesland had voor ogen om op 4 oktober op de nieuwe plek open te gaan. De gemeenteraad stemde dinsdagavond in om het voorstel twee weken aan te houden, mits de kringloopwinkel niet benadeeld wordt. Volgens het college is hier in overleg een passende oplossing voor gevonden.