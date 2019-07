Kringloopwinkel Drachten wil verhuizen

Publicatie: vr 05 juli 2019 09.35 uur

DRACHTEN - De kringloopwinkel van Hart in Friesland gaat verhuizen van De Roef naar De Hemmen in Drachten. Gemeente Smallingerland moet hiervoor wel het geldende bestemmingsplan herzien. Dat wordt momenteel voorbereid.

Initiatiefnemer Jelmer Kooistra gaf dinsdagavond tekst en uitleg aan de gemeenteraad, die de seinen op groen moet zetten. De kringloopwinkel is voor Hart in Friesland van belang ook met het oog op de andere goede doelen, projecten in de ouderenzorg en ondersteuning sporters met een beperking. "Met de winkel kunnen we onze doelstellingen nastreven", aldus Kooistra.

Hart in Friesland is al jaren bezig met een verhuizing. "De nieuwe locatie is beter gezien overlast, met name op het gebied van parkeren. Bovendien past deze plek beter bij onze ambitie om energieneutraal te zijn en specifieke groepen jongeren te helpen."

De gemeente is in principe bereid om mee te werken. De benodigde procedure duurt acht weken. Hierdoor is de beoogde opening van de kringloopwinkel op 4 oktober 2019 theoretisch haalbaar.