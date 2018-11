Woonwagenplekken op agenda raad gezet

Publicatie: di 13 november 2018 13.15 uur

DRACHTEN - Het college van B&W van Smallingerland gaat op 27 november in gesprek met de gemeenteraad over de uitbreiding van woonwagenstandplaatsen. Begin oktober was een aantal woonwagenbewoners het zat en startte het de bezetting van een voormalig kamp bij Drachtstercompagnie. Ze staan daar nog steeds en de actie heeft ervoor gezorgd dat het college eveneens in actie kwam om de zaak voor te leggen aan de gemeenteraad. Op 11 december zal er naar verwachting een definitief besluit volgen.

Locatie Fennereed geschrapt

In het raadsvoorstel staat dat het college van B&W na de locatie Vrijburgh, ook de locatie Fennereed willen schrappen als mogelijke locatie voor de uitbreiding van woonwagenstandplaatsen. Het college vindt de locatie Fennereed bij nader inzien niet geschikt in verband met de cumulatie van bijzondere woonfuncties en de ongelukkige ontsluiting.

Overige locaties en alternatieven

Het college van B&W wil de locatie Wetterwille wél verder onderzoeken. Dat geldt ook voor de locatie Drachtstercompagnie. Het college van B&W staat daarnaast open voor suggesties voor andere alternatieve locaties.

De gemeente laat weten dat de genoemde data nog niet 100% zeker zijn. De definitieve data van de vergaderingen worden binnenkort bekendgemaakt.

