Woonwagenbewoners bezetten voormalig kamp

Publicatie: ma 08 oktober 2018 23.07 uur

DRACHTEN - Een aantal woonwagenbewoners uit Drachten heeft maandag het voormalige kamp aan de Kromme Wijk bij Drachtstercompagnie bezet. De bewoners zijn het zat dat de gemeente Smallingerland geen nieuwe plekken regelt voor hun kinderen.

De woonwagenbewoners volgen een trend die landelijk gaande is. Op 24 plaatsen in Nederland worden momenteel plekken door woonwagenbewoners bezet om gemeenten onder druk te zetten om in actie te komen. De Drachtsters hebben besloten om de plek te blijven bezetten totdat de gemeente met een oplossing komt. De plek was tot in de jaren '90 in gebruik door woonwagenbewoners maar is destijds gesloten.

In de video legt woordvoerder Antonio Corpier uit waarom ze in actie zijn gekomen.