Innovatie moet tegenvallers als Gomarus voorkomen

Publicatie: vr 23 februari 2018 20.10 uur

DRACHTEN - De raad van Smallingerland heeft in meerderheid een motie aangenomen om in de toekomst bij nieuwbouw van schoolgebouwen een innovatief proces toe te passen. Vooraf wordt een pakket van functionele, architectonische en aanvullende eisen opgesteld met een bijbehorend bedrag passend bij de richtlijnen van de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG). De politiek hoopt op deze manier tegenvallers zoals bij de nieuwbouw van het Gomarus College in Drachten te voorkomen.

Dat project valt duurder uit door architectuur, prijsstijgingen in de bouwmarkt en duurzaamheidseisen. "Deze prijsstijging moet blijkbaar voor lief worden genomen", verzuchtte fractievoorzitter Trees Flapper van de PvdA dinsdagavond. Samen met de fracties van PAUL en GroenLinks stelde de partij een motie om, die door alle fracties, uitgezonderd ELP en SmallingerlandsBelang, werd ondersteund. "In de aanloop naar de bouw is een alternatief, innovatief proces met partijen voorgesteld om tot realisatie van een goed en duurzaam schoolgebouw voor Gomarus te komen. Het college wil innoveren en leren. Bovendien kan het alternatieve proces verrassingen van overschrijding voorkomen."

Voorstel is om met de raad een informatiebijeenkomst te organiseren om het innovatieve proces ‘van aanbesteding naar inkoop’ op poten te zetten. Bij de eerstvolgende bouw van een nieuwe school zou dit proces ter overweging meegenomen moeten worden. "Bij gebleken voordelen deze nieuwe wijze bij de bouw van een nieuwe school in te gaan zetten", aldus Flapper.