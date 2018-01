Tegenvaller 1.2 miljoen nieuwbouw Gomarus

Publicatie: do 25 januari 2018 14.20 uur

DRACHTEN - De nieuwbouw van het Gomarus College aan de Burgemeester Wuiteweg in Drachten valt 1.2 miljoen euro duurder uit dan verwacht. Met name de stijgende bouwkosten en welstandseisen liggen aan de fikse tegenvaller ten grondslag.

Omdat de nieuwe school op een gezichtsbepalende locatie staat toonde welstandscommissie Hûs en Hiem zich uiterst kritisch over het eerste ontwerp. Het gebouw moet op plinten worden gezet. De aanpassing in hoogte betekent extra kosten van 360.000 euro. Het gebouw wordt bovendien all electric uitgevoerd. ",Het bouwvulume wordt groter omdat er meer ventilatieruimte nodig is. Een extra post van drie ton", aldus wethouder Ron van der Leck. De veranderende bouwmarkt stuwt de kosten voor bouwmaterialen verder omhoog.

De totale kosten worden nu op 5.2 miljoen euro geraamd in plaats van 4 miljoen euro. Het verschil van 1.2 miljoen euro komt op het bordje van de gemeente, omdat die wettelijk gezien verantwoordelijk is voor onderwijshuisvesting. Eerder werd er een krediet van 3,6 miljoen euro door de gemeenteraad voor het project beschikbaar gesteld. De school draagt met een bijzondere constructie vier ton bij uit eigen middelen. "Zij gaat minder geld uitgeven aan onderhoud van de huidige school. Het geld dat over is, gaat in de nieuwbouw."

Versobering van het project is volgens Van der Leck niet een optie, omdat de overschrijding van kosten vooral uit welstandseisen komt en daar is verder niets aan te doen.