Dode man aangetroffen in De Westereen

Publicatie: zo 09 juli 2017 11.55 uur

DE WESTEREEN - Aan de rand van De Westereen is zondagochtend het levenloze lichaam van een man aangetroffen. Een voorbijganger die zijn hond uitliet, vond het lichaam rond 9.30 uur.

De politie is meteen ingeschakeld en heeft de omgeving bij de kruising van de Fogelsang en de Bûterwei afgezet voor onderzoek. Ook de brandweer werd ingeschakeld om een scherm te plaatsen.

Over de doodsoorzaak en identiteit wil de politie nog niets kwijt. Er is een onderzoek ingesteld en rond het middaguur is de politiehelikopter ingeschakeld om vanuit de lucht opnames te maken van de mogelijke plaats delict.

De Forensische Opsporing doet verder uitgebreid sporenonderzoek in het gebied waar het lichaam is aangetroffen. Op basis van de aangetroffen sporen houdt de politie rekening met een misdrijf.

