Auto ramt gevel modezaak in Gorredijk

regionaal za 30 november 2024, 13.11

GORREDIJK - Bij een verkeersongeval aan de Formanjestrjitte in Gorredijk is zaterdagmiddag een automobiliste gewond geraakt. De bestuurster wilde haar auto parkeren, maar trapte per ongeluk het gaspedaal in plaats van de rem in. Hierdoor reed ze tegen de gevel van modezaak Heeren van Rinsma.

De vrouw is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De gevel van het pand moet worden gecontroleerd op schade. De politie was ter plaatse voor onderzoek.

Het incident vond plaats rond 12:35 uur.

