Bomen versperren op verschillende plekken de weg

lokaal nieuws do 28 november 2024, 0.15

DRACHTEN - Op onder andere De Twee Gebroeders en De Tijen in Drachten moesten automobilisten tijdelijk een andere route kiezen woensdag. De weg was namelijk versperd door een boom.

Aan De Twee Gebroeders werd de brandweer ingeschakeld. Zij zijn begonnen met de zaagwerkzaamheden. Dit werd even later door medewerkers van gemeente Smallingerland overgenomen.

Ondertussen waren andere medewerkers druk in de weer om een omgevallen boom aan De Tijen in stukken te zagen. Niet veel later kwam de graafmachine met grijper, die eerst bezig was aan De Twee Gebroeders, de stukken in het gras leggen.

Deze graafmachine is later doorgereden naar de Tussendiepen, waar een spandoekframe over de weg lag.

