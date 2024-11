Vermist vanaf De Drait in Drachten: Annemarije (33)

regionaal ma 25 november 2024, 16.58

DRACHTEN - De politie is op zoek naar de 33-jarige Annemarije uit Leeuwarden. Zij werd op 14 november voor het laatst is gezien in de wijk De Drait in Drachten. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van haar.

De politie maakt zich zorgen om de gezondheid van Annemarije. "We hebben op dit moment geen idee waar ze kan verblijven."

Ze is sinds 8 november vermist vanaf de Wagnerstraat in Leeuwarden. Een bekende heeft haar op 14 november mogelijk nog gezien in Drachten. Er is sinds haar vermissing geen contact meer geweest tussen Annemarije en haar familie. Haar telefoon staat uit en ze beschikt waarschijnlijk over weinig of geen geld.

Annemarije maakte vaak gebruik van het openbaar vervoer, maar het kan ook zijn dat ze nu liftend naar een andere plek is gegaan. Het is niet bekend wat voor kleding Annemarije droeg op het moment dat ze vanaf de Wagnerstraat in Leeuwarden is vertrokken.

Weet u waar Annemarije is? Of heeft u haar mogelijk gezien? Laat het ons dan weten via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Is er sprake van spoed? Bel dan 112.

Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.