Friesland krijgt opslagplek voor NAVO-munitie

regionaal di 12 november 2024, 21.29

KOLLUMERPOMP - De opslagplek voor NAVO-munitie komt vrijwel zeker in Friesland. Lemmer of de Kollumerwaard zijn hiervoor in beeld, zo laat Defensie weten. Andere mogelijke locaties zijn inmiddels afgevallen.

Defensie heeft het aantal onderzoekslocaties voor de noodzakelijke uitbreiding van militaire activiteiten in Nederland verkleind tot twee opties.De militaire organisatie nam het besluit op basis van de eerste resultaten van de milieueffectrapportage (planMER), bestuurlijke overleggen in alle provincies en gesprekken met inwoners in heel het land.

Beslissing aan kabinet

Naar verwachting verschijnt begin 2025 de ontwerp Nationale Beleidsvisie Ruimte voor Defensie. Daarmee neemt het kabinet een besluit over de voorkeursalternatieven en of Defensie op deze locaties mag uitbreiden. Met de beleidsvisie zijn ook alle resultaten van de milieueffectrapportage (planMER) beschikbaar.

Zorgen

Hoewel er begrip is voor de behoefte om uit te breiden, zijn er lokaal zorgen bij bewoners. Defensie begrijpt dat. Daarom blijft de organisatie uitleggen dat groei ook gepaard gaat met overlast.

"Bij defensie willen we beschermen wat ons dierbaar is. Een van die dierbare zaken is onze leefomgeving. Daarom begrijp ik de zorg van omwonenden heel goed. Tegelijkertijd: als wij onze vrijheid, veiligheid en welvaart willen doorgeven aan de volgende generatie, dan zal onze acceptatie en tolerantie voor hinder omhoog moeten", aldus staatssecretaris Gijs Tuinman.

Duidelijkheid

Over de locaties die nog verder worden onderzocht, probeert Defensie zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Mensen worden onder meer geïnformeerd via de website defensie.nl/ruimtevoordefensie. Hier kunnen ze ook vragen stellen. Defensie zoekt daarnaast de samenwerking met gemeenten en provincies. Die kunnen dan hun inwoners op de hoogte stellen.